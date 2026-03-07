Panamá Nacionales -  7 de marzo de 2026 - 17:17

PRD reacciona a declaraciones de Trump sobre el Canal de Panamá

El PRD emitió un comunicado tras las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el Canal de Panamá durante la cumbre Escudo de las Américas.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) reaccionó a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el Canal de Panamá, emitidas durante la cumbre Escudo de las Américas celebrada en Miami.

A través de un comunicado, el colectivo político manifestó su posición respecto a las afirmaciones del mandatario estadounidense relacionadas con la vía interoceánica, considerada uno de los activos estratégicos más importantes de Panamá.

El PRD reiteró la importancia de preservar la soberanía nacional sobre el Canal de Panamá, destacando que la administración y control de la ruta marítima corresponden exclusivamente al Estado panameño.

Asimismo, el partido enfatizó que cualquier referencia internacional al Canal debe respetar los principios de soberanía, autodeterminación y el marco de los tratados vigentes que regulan su funcionamiento.

Las declaraciones de Trump se dieron en el marco de la cumbre regional en la que varios países firmaron un acuerdo de cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico, encuentro en el que también participó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Rubio reafirma que EE. UU. considera a Panamá un aliado tras reunión con Mulino

Acuerdo Escudo de las Américas impulsará prosperidad económica, afirma Kristi Noem

Helicópteros Black Hawk de EE. UU. llegarán a Panamá para entrenamiento

