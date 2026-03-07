Mujer muere tras ataque a tiros contra vehículo en Costa del Este

Una mujer murió luego de recibir múltiples disparos durante un ataque armado contra el vehículo en el que viajaba en Costa del Este, en Ciudad de Panamá.
Autoridades inician investigación tras muerte de mujer
Tras el hecho, unidades de seguridad y personal del Ministerio Público de Panamá iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.
El caso también es atendido por agentes de la Dirección de Investigación Judicial, quienes realizan diligencias en el área para recopilar evidencias y testimonios.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni posibles móviles del ataque.