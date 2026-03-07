Costa del Este Nacionales -  7 de marzo de 2026 - 18:26

Mujer muere tras ataque a tiros contra vehículo en Costa del Este

Una mujer fue asesinada de múltiples disparos tras un ataque armado contra el vehículo en el que viajaba en Costa del Este, en Ciudad de Panamá.

Mujer muere tras ataque a tiros contra vehículo

Mujer muere tras ataque a tiros contra vehículo

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una mujer murió luego de recibir múltiples disparos durante un ataque armado contra el vehículo en el que viajaba en Costa del Este, en Ciudad de Panamá.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se produjo cuando desconocidos abrieron fuego contra el automóvil, causando heridas graves a la víctima.

Autoridades inician investigación tras muerte de mujer

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2030419864796459013&partner=&hide_thread=false

Tras el hecho, unidades de seguridad y personal del Ministerio Público de Panamá iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

El caso también es atendido por agentes de la Dirección de Investigación Judicial, quienes realizan diligencias en el área para recopilar evidencias y testimonios.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni posibles móviles del ataque.

En esta nota:
Seguir leyendo

Día Internacional de la Mujer 2026 en Panamá: cuándo es y qué actividades habrá

Detienen a mujer vinculada al hurto de anillos valorados en $600 mil en Albrook

PRD reacciona a declaraciones de Trump sobre el Canal de Panamá

Recomendadas

Más Noticias