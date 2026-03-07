Mujer muere tras ataque a tiros contra vehículo en Costa del Este

Una mujer murió luego de recibir múltiples disparos durante un ataque armado contra el vehículo en el que viajaba en Costa del Este, en Ciudad de Panamá.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se produjo cuando desconocidos abrieron fuego contra el automóvil, causando heridas graves a la víctima.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Autoridades inician investigación tras muerte de mujer

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2030419864796459013&partner=&hide_thread=false Una mujer fue asesinada de múltiples disparos en Costa del Este, luego de un ataque al vehículo en el que viajaba. Las autoridades iniciaron la investigación del hecho. pic.twitter.com/0aWxCBERZG — Telemetro Reporta (@TReporta) March 7, 2026

Tras el hecho, unidades de seguridad y personal del Ministerio Público de Panamá iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

El caso también es atendido por agentes de la Dirección de Investigación Judicial, quienes realizan diligencias en el área para recopilar evidencias y testimonios.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni posibles móviles del ataque.