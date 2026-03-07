Concurso General de Becas 2026: IFARHU dará a conocer del 9 al 13 de marzo los resultados

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos anunciará entre el 9 y el 13 de marzo la lista de estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 , informó su director, Carlos Godoy.

Según explicó el funcionario, los aspirantes recibirán la notificación a través de un correo electrónico masivo enviado por la institución, donde también se incluirán las indicaciones y requisitos que deberán cumplir para continuar con el proceso de aplicación y formalización del beneficio.

Cerca de 100 mil estudiantes preseleccionados del Concurso General de becas

Godoy detalló que el proceso contempla alrededor de 100 mil estudiantes preseleccionados a nivel nacional, como parte del programa que busca apoyar la continuidad educativa de miles de jóvenes panameños.

De manera paralela, el IFARHU también dará a conocer los beneficiarios del Concurso General de Becas dirigido a estudiantes con discapacidad, en el que se prevé la selección de aproximadamente 2 mil estudiantes.

Qué hacer si perdió el código de registro

El director del IFARHU hizo un llamado a los aspirantes que extraviaron su código de registro, indicando que deben comunicarse con la institución a través de los canales disponibles en su sitio web para recuperar la información necesaria del trámite.

Este código es clave para verificar la postulación y dar seguimiento al proceso dentro del sistema de becas.

Pagos se realizarán mediante transferencia bancaria

La institución también informó que se encuentra coordinando con entidades bancarias la apertura de cuentas de ahorro para los beneficiarios, con el objetivo de que los pagos de las becas se realicen mediante transferencias electrónicas (ACH).

Con este mecanismo se busca agilizar la entrega de los fondos y mejorar la trazabilidad de los pagos.

El IFARHU recomendó a los estudiantes revisar constantemente su bandeja de entrada y el correo no deseado, ya que la notificación oficial llegará directamente por correo electrónico durante los días anunciados.