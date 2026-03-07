Detectan a cinco menores realizando reciclaje en el vertedero de Cerro Patacón

La Defensoría del Pueblo informó que cinco menores de edad fueron identificados en el vertedero de Cerro Patacón, durante una inspección interinstitucional realizada tras recibir reportes sobre la presencia de niños realizando labores de reciclaje en el lugar.
Inspección por denuncias sobre trabajo infantil
La verificación se llevó a cabo luego de recibir información sobre posibles casos de menores participando en actividades de recolección de materiales reciclables, lo que motivó la intervención de varias instituciones.
La Defensoría del Pueblo reiteró que la presencia de menores en este tipo de espacios representa un riesgo para su salud, seguridad y desarrollo, debido a las condiciones del lugar y a la naturaleza de las labores que se realizan en el vertedero.
Seguimiento por la Defensoría del Pueblo
La entidad señaló que continuará dando seguimiento a la situación en coordinación con otras autoridades, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y evitar que sean expuestos a actividades que puedan poner en peligro su bienestar.