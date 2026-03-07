Detectan a cinco menores realizando reciclaje en el vertedero de Cerro Patacón

La Defensoría del Pueblo informó que cinco menores de edad fueron identificados en el vertedero de Cerro Patacón, durante una inspección interinstitucional realizada tras recibir reportes sobre la presencia de niños realizando labores de reciclaje en el lugar.

De acuerdo con la entidad, dos de los menores se encontraban acompañados por adultos, mientras que otros tres realizaban actividades de reciclaje dentro del vertedero.

Contenido relacionado: Panamá firma acuerdo “Escudo de las Américas” con EE. UU. contra narcotráfico y migración ilegal

Inspección por denuncias sobre trabajo infantil

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2030337055855644966?s=20&partner=&hide_thread=false Cinco menores de edad fueron identificados en el vertedero de Cerro Patacón, dos acompañados por adultos y otros tres realizando actividades de reciclaje, tras una inspección interinstitucional por información sobre la presencia de menores realizando labores de reciclaje en el… pic.twitter.com/fwjFWCuvMT — Telemetro Reporta (@TReporta) March 7, 2026

La verificación se llevó a cabo luego de recibir información sobre posibles casos de menores participando en actividades de recolección de materiales reciclables, lo que motivó la intervención de varias instituciones.

La Defensoría del Pueblo reiteró que la presencia de menores en este tipo de espacios representa un riesgo para su salud, seguridad y desarrollo, debido a las condiciones del lugar y a la naturaleza de las labores que se realizan en el vertedero.

Seguimiento por la Defensoría del Pueblo

La entidad señaló que continuará dando seguimiento a la situación en coordinación con otras autoridades, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y evitar que sean expuestos a actividades que puedan poner en peligro su bienestar.