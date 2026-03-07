Incendio en Calle 12 de Colón moviliza a cerca de 100 bomberos

Alrededor de 100 unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) trabajaron en las labores de extinción de un incendio registrado la noche de este viernes en Calle 12 de Colón.
Contenido relacionado: Mulino sanciona ley que crea el Patronato del Centro de Arte y Cultura de Colón
Bomberos en Colón realizan remoción de escombros
De acuerdo con el reporte oficial del BCBRP, actualmente las unidades continúan realizando labores de remoción de escombros en el área afectada, con el objetivo de evitar una posible reignición del fuego.
Estas acciones forman parte del protocolo de seguridad que se ejecuta luego de controlar un incendio estructural.
Inician investigaciones sobre las causas
Por su parte, inspectores de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas ni sobre el número de estructuras afectadas.