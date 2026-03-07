Mulino llega a la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump en Miami

Mulino llega a la cumbre Escudo de las Américas

El presidente de la República, José Raúl Mulino , llegó este viernes a la ciudad de Miami para participar en la cumbre de presidentes Escudo de las Américas, que se desarrolla en el hotel Trump National Doral.

El encuentro fue convocado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reúne a mandatarios de 12 países del continente americano.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Objetivos de la cumbre

La reunión busca establecer un acuerdo regional para fortalecer la cooperación entre los países participantes frente a problemas como:

El crimen organizado.

El narcotráfico.

La migración ilegal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2030282297186906147?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, llegó este sábado a la cumbre de jefes de Estado “Escudo de las Américas”, convocada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.



En el encuentro, que se desarrolla en el hotel Trump National Doral en Miami, también participan… pic.twitter.com/7fzLraR3qJ — Telemetro Reporta (@TReporta) March 7, 2026

Además, el encuentro pretende impulsar medidas que promuevan la prosperidad económica del hemisferio occidental.

Reuniones bilaterales de Mulino

Durante su participación en la cumbre, se espera que el presidente Mulino sostenga reuniones bilaterales con altos funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos:

El secretario de Estado, Marco Rubio.

El secretario de Comercio, Howard W. Lutnick.

El secretario de Energía, Chris Wright.

Contenido relacionado: Nombran a Lilibeth Cárdenas Chanis como directora de SENNIAF

Presidentes que participan en la cumbre

En el encuentro también participan varios líderes del continente, entre ellos:

Javier Milei (Argentina)

Santiago Peña (Paraguay)

Nayib Bukele (El Salvador)

Daniel Noboa (Ecuador)

Luis Abinader (República Dominicana)

Rodrigo Chaves (Costa Rica)

También asisten el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Una nueva iniciativa de seguridad regional

Trump ha descrito este acuerdo como “una nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental”. Para coordinar el programa, el mandatario estadounidense designó a Kristi Noem como responsable de la iniciativa.

La cumbre busca fortalecer la cooperación regional frente a desafíos de seguridad y desarrollo que afectan a varios países del continente.