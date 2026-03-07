Mulino llega a la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump en Miami

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este viernes a la ciudad de Miami para participar en la cumbre de presidentes Escudo de las Américas, que se desarrolla en el hotel Trump National Doral.
Objetivos de la cumbre
La reunión busca establecer un acuerdo regional para fortalecer la cooperación entre los países participantes frente a problemas como:
- El crimen organizado.
- El narcotráfico.
- La migración ilegal.
Además, el encuentro pretende impulsar medidas que promuevan la prosperidad económica del hemisferio occidental.
Reuniones bilaterales de Mulino
Durante su participación en la cumbre, se espera que el presidente Mulino sostenga reuniones bilaterales con altos funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos:
- El secretario de Estado, Marco Rubio.
- El secretario de Comercio, Howard W. Lutnick.
- El secretario de Energía, Chris Wright.
Presidentes que participan en la cumbre
En el encuentro también participan varios líderes del continente, entre ellos:
- Javier Milei (Argentina)
- Santiago Peña (Paraguay)
- Nayib Bukele (El Salvador)
- Daniel Noboa (Ecuador)
- Luis Abinader (República Dominicana)
- Rodrigo Chaves (Costa Rica)
También asisten el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.
Una nueva iniciativa de seguridad regional
Trump ha descrito este acuerdo como “una nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental”. Para coordinar el programa, el mandatario estadounidense designó a Kristi Noem como responsable de la iniciativa.
La cumbre busca fortalecer la cooperación regional frente a desafíos de seguridad y desarrollo que afectan a varios países del continente.