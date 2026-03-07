Mulino sanciona ley que crea el Patronato del Centro de Arte y Cultura de Colón

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 511 del 5 de marzo de 2026, que crea el Patronato del Centro de Arte y Cultura de Colón, una entidad privada de interés público, autónoma y sin fines de lucro.
Sede en edificio histórico del Colegio Abel Bravo
La ley establece que el Patronato administrará el antiguo edificio del Centro de Formación Integral Colegio Abel Bravo, en la ciudad de Colón, inmueble que fue declarado patrimonio histórico.
En ese lugar funcionará la sede del nuevo centro cultural, desde donde se desarrollarán programas orientados al fomento y la preservación del patrimonio cultural panameño.
La norma también cuenta con la firma de la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera Correa.
Integración de la Junta Directiva
La ley también define la composición de la Junta Directiva que administrará la institución.
El Patronato estará integrado por:
- Un representante del Ministerio de Cultura de Panamá.
- Un representante de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
- Un representante de la Alcaldía de Colón.
- Un representante de la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos.
- Tres representantes del sector empresarial.
- Dos representantes de la sociedad civil.
El sector empresarial y la sociedad civil deberán presentar sus nominaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley 175 de 2020.
Objetivos del nuevo Patronato cultural
Según la ley, el Patronato será representado ante el Órgano Ejecutivo por el Ministerio de Cultura y estará sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República de Panamá.
Entre sus principales propósitos se encuentran:
- Impulsar la gobernanza cultural con participación de distintos sectores.
- Promover actividades y servicios culturales.
- Fomentar la diversidad cultural y los derechos culturales.
- Conservar y salvaguardar las expresiones culturales del país.
Además, la institución busca consolidar el Centro de Arte y Cultura de Colón como un espacio integral para la creación, formación y difusión artística, promoviendo el acceso equitativo a la cultura y generando oportunidades para la comunidad.