Cuantificar el riesgo digital: la nueva prioridad estratégica para empresas y bancos

Representantes regionales de los sectores tecnológico, ciberseguridad y financiero participaron en la sesión estratégica “Riesgo Tecnológico y Ciberseguridad: Cuantificando el riesgo digital para decisiones de negocio”, un encuentro que puso sobre la mesa un tema que cada vez pesa más en la toma de decisiones empresariales: medir el impacto económico de las amenazas digitales.

La jornada, organizada por SISAP en alianza con la Embajada de los Estados Unidos de América, sirvió como espacio para intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre el uso de herramientas analíticas que permiten traducir la exposición digital en escenarios financieros.

El encuentro contó con la participación de Astrid Ábrego, Viceministra de Comercio Exterior de Panamá, Timothy Cannon, Consejero Comercial de la Embajada de los Estados Unidos y Carlos Herrera Cruz, Gerente de SISAP Panamá, quienes siguieron de cerca las conversaciones sobre el impacto que los riesgos digitales pueden tener en la actividad económica y empresarial.

En ese contexto, uno de los puntos centrales de la jornada fue la presentación de herramientas diseñadas para traducir el riesgo cibernético en métricas financieras comprensibles para la alta dirección. Entre ellas se presentó el Servicio de Asesoría en Riesgo Cibernético de SISAP, impulsado por X-Analytics, una plataforma que permite modelar posibles escenarios de riesgo cibernético y estimar su impacto económico.

Mauricio Nanne, CEO de SISAP señaló que a medida que las organizaciones trasladan más procesos a infraestructuras digitales conectadas a internet, el nivel de exposición al riesgo aumenta de forma inevitable. En ese escenario, explicó, cuantificar el riesgo permite comprender su verdadera dimensión y tomar decisiones más informadas.

El encuentro cerró con un panel con especialistas del sector financiero quienes coincidieron en que las juntas directivas y los comités ejecutivos están cada vez más involucrados en las discusiones sobre riesgos tecnológicos. En ese contexto, subrayaron la importancia de contar con métricas que traduzcan la exposición digital en impacto económico, lo que permite integrar la ciberseguridad dentro de la planificación estratégica de las organizaciones y orientar mejor las decisiones de inversión.