La "Luna de sangre" será visible este martes: horarios para ver el eclipse lunar en Panamá

Para este martes 3 de marzo, el cielo volverá a sorprender con la llamada “Luna de sangre”, un fenómeno en el que nuestro satélite natural adquiere un tono rojizo cuando la Tierra bloquea la mayor parte de la luz solar que llega a la Luna.
Eclipse Lunar 2026: dónde podrá verse este 3 de marzo
La fase total del eclipse será visible al anochecer en el este de Asia y Australia. En América del Norte y América Central, incluido Panamá, podrá observarse durante las primeras horas de la noche y la madrugada. También será visible en el extremo occidental de América del Sur.
El eclipse será parcial en Asia Central y en gran parte de América del Sur, mientras que no podrá observarse en África ni en Europa.
Desde que hora podrá verse en Panamá el eclipse lunar 2026
- Comienzo del eclipse en la penumbra: 8:44 p.m.
- Comienzo del eclipse parcial: 9:50 p.m.
- Comienzo de la totalidad: 11:04 p.m.
- Final de la totalidad: 12:03 a.m.
- Final del eclipse parcial: 1:17 a.m.
- Final del eclipse en la penumbra: 2:23 a.m.
Recomendaciones para observar el eclipse lunar
- Ubicarse en un lugar donde la Luna sea visible.
- Buscar un sitio oscuro y alejado de luces intensas.
- Utilizar binoculares o telescopio para una mejor observación (opcional).
- No se requiere equipo especial para disfrutar del fenómeno.