La "Luna de sangre" será visible este martes: horarios para ver el eclipse lunar en Panamá

Para este martes 3 de marzo, el cielo volverá a sorprender con la llamada “Luna de sangre” , un fenómeno en el que nuestro satélite natural adquiere un tono rojizo cuando la Tierra bloquea la mayor parte de la luz solar que llega a la Luna.

De acuerdo con la NASA, durante este proceso la luz que aún alcanza la superficie lunar se filtra a través de la atmósfera terrestre, lo que provoca el característico color rojo asociado a este eclipse lunar total.

Eclipse Lunar 2026: dónde podrá verse este 3 de marzo

La fase total del eclipse será visible al anochecer en el este de Asia y Australia. En América del Norte y América Central, incluido Panamá, podrá observarse durante las primeras horas de la noche y la madrugada. También será visible en el extremo occidental de América del Sur.

El eclipse será parcial en Asia Central y en gran parte de América del Sur, mientras que no podrá observarse en África ni en Europa.

¡Prepárate para ver la Luna roja!



Durante la madrugada del 3 de marzo, un eclipse lunar total será visible en casi todo el continente americano. La totalidad comenzará a las 3:04 a. m. PST/6:04 a. m. EST; el eclipse no se podrá ver desde África o Europa.… pic.twitter.com/keg0YhGcPE — NASA en español (@NASA_es) February 26, 2026

Desde que hora podrá verse en Panamá el eclipse lunar 2026

Comienzo del eclipse en la penumbra: 8:44 p.m.

Comienzo del eclipse parcial: 9:50 p.m.

Comienzo de la totalidad: 11:04 p.m.

Final de la totalidad: 12:03 a.m.

Final del eclipse parcial: 1:17 a.m.

Final del eclipse en la penumbra: 2:23 a.m.

Recomendaciones para observar el eclipse lunar