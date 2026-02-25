Sumarse presenta resultados 2025 y su renovada Oferta de Valor 2026 en Asamblea General de Membresía

Con un inspirador video testimonial protagonizado por tres organizaciones miembro, Sumarse inició su Asamblea General Anual 2026, el principal espacio de rendición de cuentas con su membresía.

Más de 180 de las 200 organizaciones que integran esta red, participaron activamente en las iniciativas ofrecidas en la Oferta de Valor del 2025. Como resultado, más de 1,200 personas fortalecieron sus capacidades en sostenibilidad, y seis organizaciones diseñaron y consolidaron sus estrategias sostenibles.

Estos resultados reflejan un ecosistema empresarial cada vez más comprometido con generar impacto positivo en Panamá.

Liderazgo y visión compartida

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Stanley Motta, presidente de Sumarse, quien destacó la importancia de continuar fortaleciendo el liderazgo empresarial en sostenibilidad, impulsando decisiones estratégicas que trasciendan lo operativo y se conviertan en parte del modelo de negocio.

Motta destacó “hoy le contaremos a nuestra membresía lo que hicimos y lo que vamos a hacer. Rendir cuentas es crecer. Estar en Sumarse es asumir un compromiso con cómo hacemos empresa en Panamá. Cuando las empresas evolucionan, el país también lo hace” destacó Motta.

A través del video “Nuestra Gestión en Cifras”, se presentó un recorrido por los principales hitos de 2025 alcanzados gracias al trabajo colaborativo con la membresía, las alianzas estratégicas construidas y los en materia de formación, incidencia y articulación multisectorial.

Posteriormente, Temístocles Rosas, vicepresidente de la Junta Directiva, compartió los resultados económicos del período 2025, reafirmando el compromiso de la organización con una gestión transparente, eficiente y sostenible.

Inspirar y evolucionar la sostenibilidad

Sumarse presentó su enfoque estratégico para 2026, priorizando acciones alineadas a sus Objetivos Estratégicos y traduciendo la visión institucional en iniciativas dentro de su Oferta de Valor.En este contexto, Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse, subrayó: “en un contexto de transformaciones sociales, ambientales, tecnológicas y económicas aceleradas, las organizaciones están llamadas a asumir un rol activo, informado y coherente frente a los desafíos de nuestro tiempo. En ese sentido, nuestra oferta de valor de este año es el resultado de un trabajo intencional del equipo Sumarse por responder a las realidades actuales, anticipar tendencias y fortalecer la resiliencia organizacional, entendiendo que la acción aislada ralentiza la evolución, mientras que la colaboración amplifica el impacto”.

Por su parte, Isaías Cedeño, director Institucional, profundizó en los contenidos y programas diseñados para 2026, orientados a acelerar la integración de la sostenibilidad en la estrategia empresarial. Mientras que Elizabeth Solís, directora de Gestión de Programas, abordó programas que están impactando en positivo desde lo interno de las organizaciones.

La Asamblea culminó con la presentación y aprobación del presupuesto 2026, nuevamente a cargo de Temístocles Rosas.

Sumarse reafirma su compromiso con seguir creyendo, creando y creciendo de manera colaborativa con las organizaciones que trabajan para inspirar, liderar y evolucionar la sostenibilidad en Panamá.

A continuación, conoce nuestra Oferta de valor 2026 a través del siguiente enlace https://www.sumarse.org.pa/wp-content/uploads/2026/02/Oferta-de-valor-2026.pdf: