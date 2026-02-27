Mundial 2026: FIFA enviará comisión a México para supervisar seguridad

En los preparativos finales para el Mundial 2026 , una delegación de la FIFA llegará a México para inspeccionar asuntos críticos de seguridad y logística. La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó la sede tras una llamada con el organismo.

Seguridad prioritaria para el Mundial 2026

La mandataria mexicana informó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró su plena confianza en México como anfitrión del Mundial 2026. Pese a los recientes incidentes violentos en Guadalajara tras la muerte del capo "El Mencho", la presidenta Sheinbaum aseguró que el país ha retornado a la normalidad y que no existen riesgos para los aficionados que asistan a la máxima cita deportiva en las sedes de CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2027482175252082918?s=20&partner=&hide_thread=false La FIFA enviará una comisión a México para revisar asuntos como la seguridad y la movilidad rumbo al Mundial de fútbol 2026, informó este viernes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.



La mandataria sostuvo el jueves una llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni… pic.twitter.com/Pfu28Ik7kj — Telemetro Reporta (@TReporta) February 27, 2026

Logística y transporte hacia el Mundial 2026

La comisión técnica de la FIFA se enfocará en auditar los planes de movilidad y transporte público para garantizar el flujo eficiente de los fanáticos hacia los estadios. Durante la conferencia matutina, se destacó que la infraestructura de transporte será clave para el éxito del Mundial 2026, asegurando que los visitantes internacionales cuenten con rutas seguras y rápidas.

Por su parte, Infantino expresó en sus canales oficiales su entusiasmo por que México albergue todos los partidos programados según el calendario oficial.

Este acompañamiento técnico busca blindar la experiencia del usuario y consolidar la imagen de México como un destino seguro para el turismo deportivo global durante el torneo.

FUENTE: AFP