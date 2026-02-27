Caso Epstein: Bill Clinton declara ante el Congreso por nexos con el financista

En una jornada crítica para el Caso Epstein , el expresidente estadounidense Bill Clinton compareció este viernes 27 de febrero ante una comisión del Congreso. Su declaración busca esclarecer los vínculos documentados con el fallecido delincuente sexual.

Avances del Caso Epstein en el Congreso

Durante la audiencia a puerta cerrada en Chappaqua, Clinton reiteró su postura oficial, rompió relaciones con Jeffrey Epstein mucho antes de su condena en 2008. "No tenía idea de los delitos que estaba cometiendo", afirmó el exmandatario ante los legisladores, quienes investigan la red de influencias en el marco del Caso Epstein tras la desclasificación de 3 millones de documentos del Departamento de Justicia.

Evidencias fotográficas en el Caso Epstein

La comparecencia se vio marcada por la reciente aparición de imágenes en los archivos oficiales que muestran a Clinton en entornos sociales vinculados a la red del financista. Entre las fotos destaca una del expresidente en un hidromasaje y otra nadando junto a Ghislaine Maxwell. Pese a estas pruebas de cercanía, Clinton insiste en que sus vuelos en el jet privado de Epstein fueron estrictamente para fines humanitarios.

La declaración de Bill Clinton ocurre apenas 24 horas después de la de su esposa Hillary, consolidando una semana de alta tensión política centrada en el Caso Epstein. Aunque los demócratas han intentado desviar el foco hacia los lazos de Donald Trump con el financista, el Comité de Supervisión mantiene su interrogatorio enfocado en la transparencia de las figuras públicas involucradas.

FUENTE: AFP