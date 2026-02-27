Infantes de la Marina de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamiento conjunto de seguridad

Un grupo de 41 infantes de la Marina de Estados Unidos llegó a Panamá para participar en un entrenamiento con agentes de las fuerzas de seguridad del país, en el marco de la renovada cooperación bilateral en seguridad con miras al resguardo del Canal interoceánico y otros intereses panameños.

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) indicó que los infantes de la Marina estadounidense participarán en un entrenamiento combinado con personal de esa policía especializada y sus colegas del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y la Policía Nacional.

Este entrenamiento se desarrollará en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, respectivamente, precisó el Senan en un comunicado.

"Este programa de entrenamiento contribuye a fortalecer las capacidades operacionales de los estamentos de seguridad del Estado panameño, para la protección del Canal de Panamá y de los intereses nacionales. Todas estas acciones se desarrollarán con estricto respeto a la soberanía nacional", agregó la breve misiva oficial.

Los ejercicios conjuntos de EE. UU. y Panamá, que carece de Ejército desde 1990 tras la invasión estadounidense de 1989, son frecuentes, más ahora que renovaron la cooperación en este campo mediante un memorando de entendimiento que generó cierta polémica en el país centroamericano porque prevé más presencia militar estadounidense temporal y rotativa.

Ese acuerdo se firmó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara su intención de recuperar el Canal de Panamá, que construyó y administró EE. UU. durante más de ocho décadas, hasta 1999, dada la "influencia maligna" de China en el paso navegable, una afirmación siempre rechazada por el Gobierno panameño de José Raúl Mulino.

FUENTE: EFE