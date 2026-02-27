Panamá lanza GEOMUPA, nuevo portal de datos abiertos con mapas del distrito

La Alcaldía de Panamá presentó GEOMUPA, un nuevo portal de datos abiertos que busca impulsar la transformación digital del distrito y avanzar hacia una ciudad más inteligente, transparente y conectada.

La plataforma tecnológica está basada en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y permitirá almacenar, analizar, visualizar y compartir información geoespacial del distrito de Panamá. A diferencia de un mapa tradicional, GEOMUPA funciona como un ecosistema de herramientas de navegación y análisis territorial donde ciudadanos, profesionales y académicos pueden explorar datos en tiempo real.

Alcaldía de Panamá presenta GEOMUPA, portal de datos abiertos con mapas y análisis

image

Al tratarse de un portal de datos abiertos, la herramienta facilita el acceso a información técnica mediante la descarga de capas geográficas como zonificación, equipamientos municipales y arbolado público en formatos profesionales como Geodatabase, Shapefile, CSV y GeoJSON. Esto permitirá reducir significativamente la burocracia en la solicitud de datos públicos.

La iniciativa es desarrollada por la Dirección de Planificación Urbana (DPU), que busca centralizar diversos visores técnicos clave para la gestión urbana del distrito.

Entre las principales herramientas disponibles destacan el visor de zonificación del PLOT, utilizado por arquitectos y planificadores como fuente oficial del Documento Gráfico de Zonificación, así como el visor de edificaciones en 3D y usos de suelo.

image

La plataforma también incluye tableros de control y galerías interactivas que facilitan la comprensión de datos complejos, mostrando información como datos del Censo de Población y Vivienda, rutas históricas, edificaciones con protección patrimonial y mapas de zonas con posible riesgo de inundación.

Con este lanzamiento, la Alcaldía busca ponerse a la vanguardia tecnológica al abrir un canal visual que permite exponer información estratégica de forma accesible para el público no técnico, facilitando que autoridades, investigadores y ciudadanos puedan tomar decisiones basadas en datos precisos y actualizados.