Alcaldía de Panamá decomisa mobiliario de comercios por uso ilegal en el Casco Antiguo

La Alcaldía de Panamá decomisó mobiliario de cinco establecimientos comerciales que se encontraba colocado sin permiso municipal en áreas públicas del Casco Antiguo, durante un operativo ejecutado por la Dirección de Legal y Justicia para garantizar el cumplimiento del uso adecuado del espacio público.
“El objetivo de este operativo es garantizar el respeto a las normas municipales y recuperar los espacios públicos para el disfrute de todos. Hemos brindado orientación previa a los establecimientos, pero también debemos hacer cumplir la normativa vigente en beneficio de la convivencia y el orden en el Casco Antiguo”, señaló Alexandra López, directora de Legal y Justicia de la Alcaldía de Panamá.