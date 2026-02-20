¿Qué hacer este fin de semana en Panamá? Estas son las actividades familiares y gratuitas

Para este fin de semana, en la Ciudad de Panamá se realizarán diversas actividades en distintos sectores, en honor a la etnia china, como parte de las celebraciones del Año Nuevo Chino 2026, así como eventos culturales organizados por la Alcaldía de Panamá en el Casco Peatonal.
Actividades del fin de semana en Panamá
Actividades en el Casco Peatonal
- Playita Las Garzas: Carnaval en la arena - 3:00 p.m. - 6:00 p.m.
- Playa Santo Domingo: cuadrangular de softball - 12:00 p.m.
- Plaza Bolívar: Moda de brilla - 1:00 p.m. - 5:00 p.m.
- Plaza Herrera: Juego maestro en el Casco - 10:00 a.m. - 3:00 p.m.
Año Nuevo Chino 2026: desfile y Festival de la Primavera
Viernes 20 - domingo 22 de febrero
- Festival de la Primavera - Parque Omar
Sábado 21 y domingo 22 de febrero
- Festival de Año Nuevo Chino - Supercentro El Dorado
Domingo 22 de febrero
- Desfile del Año Nuevo Chino - Barrio Chino de El Dorado
Comparsódromo en el Mercado San Felipe Neri
- Domingo 22 de febrero - 1:00 p.m. - 6:30 p.m.
Lanzamiento del Gran Premio Panamá 2026
- Día: domingo 22 de febrero
- Lugar: Casco Peatonal en la Compañía de Jesús
- Hora: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
