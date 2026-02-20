¿Qué hacer este fin de semana en Panamá? Estas son las actividades familiares y gratuitas

Para este fin de semana, en la Ciudad de Panamá se realizarán diversas actividades en distintos sectores, en honor a la etnia china, como parte de las celebraciones del Año Nuevo Chino 2026, así como eventos culturales organizados por la Alcaldía de Panamá en el Casco Peatonal.

Este domingo 22 de febrero el plan perfecto está en el Casco Peatonal Disfruta de todas las actividades que tenemos para ti

Festival de la Primavera - Parque Omar

Sábado 21 y domingo 22 de febrero

Festival de Año Nuevo Chino - Supercentro El Dorado

Domingo 22 de febrero

Desfile del Año Nuevo Chino - Barrio Chino de El Dorado

¿Listos para recibir al Año del Caballo de Fuego? Este 2026, celebremos a lo grande en familia, con amigos y seres queridos! Aprochipa te comparte este calendario de eventos y festividades en celebración del Año Nuevo Lunar Chino para que no te pierdas NI UNA A ver...dónde nos vemos para celebrar?! Te leemos en los comentarios

Comparsódromo en el Mercado San Felipe Neri

Domingo 22 de febrero - 1:00 p.m. - 6:30 p.m.

Este domingo, el Casco Peatonal se llena de tradición y alegría con el Comparsódromo en el Mercado San Felipe Neri Un gran encuentro cultural para toda la familia con: Encuentro de diablos Bazares Vereda gastronómica Orquesta de Combos Nacionales Actividades en el entorno del Mercado San Felipe Neri Horario: 11:00 am a 6:30 pm (puntual) Revisa la cartelera y agenda para que no te pierdas nada. Recomendaciones importantes: No esperes que baje el sol: ¡llega temprano! El evento termina a las 6:30 pm en punto. Llega en Uber, InDrive, taxi o Metro (estación 5 de Mayo y caminas directo). Evita llevar auto para no estresarte. Si decides llevarlo, estaciónate por Cinta Costera 1 o 2 antes del Mercado del Marisco… pero en serio: mejor no lo lleves

Lanzamiento del Gran Premio Panamá 2026

Día: domingo 22 de febrero

Lugar: Casco Peatonal en la Compañía de Jesús

Hora: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.