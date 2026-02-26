Caso Odebrecht en Panamá entra en fase final: defensas presentan alegatos en audiencia

La audiencia ordinaria del caso Odebrecht en Panamá entró en una nueva etapa este miércoles 25 de febrero de 2026, con el inicio de los alegatos finales por parte de los abogados defensores de los procesados.

El proceso se desarrolla en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, donde se busca establecer responsabilidades penales por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, en perjuicio del Estado panameño.

Previamente, el Ministerio Público de Panamá concluyó la sustentación de sus solicitudes ante el tribunal en una audiencia presidida por la jueza Baloísa Marquínez Morán, primera adjunta del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales. Tras esta fase, se dio paso a la intervención de la querella.

Caso Odebrecht en Panamá entra en fase de alegatos finales de la defensa

AUDIENCIA - ODEBRECHT - JUICIO

Durante la etapa de alegatos, iniciada el pasado lunes, las fiscales anticorrupción Ruth Morcillo, Jenisbeth Malek y Thalía Palacios expusieron sus argumentos ante el tribunal. En sus conclusiones, solicitaron sentencias condenatorias en calidad de autores para 16 de los procesados, mientras que para otras cinco personas pidieron fallos absolutorios.

Por su parte, el abogado querellante Carlos Antúnez Morales, del Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, presentó las alegaciones en representación del Estado panameño.

La querella respaldó la solicitud del Ministerio Público en cuanto a la absolución de cinco de los 21 procesados; sin embargo, añadió a un sexto investigado al considerar que, con base en los elementos probatorios examinados durante el proceso, su conducta no configura el delito investigado.

Acciones civiles dentro del proceso

Además, tanto el Ministerio Público como la querella solicitaron al Tribunal que se pronuncie sobre las acciones civiles promovidas dentro del proceso, con el fin de que el Estado sea resarcido por los daños derivados de los hechos investigados.

En este tercer día de alegatos, los primeros abogados defensores comenzaron a presentar sus argumentos en favor de los procesados, etapa que podría concluir este viernes 27 de febrero. La jueza Baloísa Marquínez Morán dispuso que cada abogado defensor contará con hasta una hora por cada defendido para exponer sus descargos finales.