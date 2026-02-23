Caso Odebrecht entra en fase final: inician los alegatos tras 10 años de investigación

El juicio por el caso Odebrecht en Panamá entró en su etapa final este lunes con el inicio de la fase de alegatos, un momento clave dentro del proceso judicial tras una década de investigaciones realizadas por el Ministerio Público.

Durante la audiencia, la fiscal Anticorrupción Ruth Morcillo explicó que esta fase permitirá presentar un recuento de todas las pruebas recopiladas a lo largo del proceso.

“Corresponde, juez, en esta oportunidad iniciar, diríamos nosotros, finalmente la última fase dentro del juicio oral, que es la fase de alegatos, donde se le asigna al Ministerio Público hacer un repaso de todos los medios de pruebas que permiten a este momento no solo repasar lo que hizo el Ministerio Público durante 10 años de investigación, y luego ante el tribunal con todo lo que genera un caso como este”, expresó la fiscal durante el inicio de la audiencia. “Corresponde, juez, en esta oportunidad iniciar, diríamos nosotros, finalmente la última fase dentro del juicio oral, que es la fase de alegatos, donde se le asigna al Ministerio Público hacer un repaso de todos los medios de pruebas que permiten a este momento no solo repasar lo que hizo el Ministerio Público durante 10 años de investigación, y luego ante el tribunal con todo lo que genera un caso como este”, expresó la fiscal durante el inicio de la audiencia.

El proceso judicial está relacionado con el escándalo internacional de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht, caso que ha tenido repercusiones en varios países de América Latina, incluyendo Panamá.

Con el inicio de los alegatos, el Ministerio Público busca sustentar ante el tribunal la validez de las pruebas presentadas durante el juicio, mientras que las defensas de los imputados también tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos antes de que el tribunal tome una decisión final.

Este momento marca una etapa decisiva dentro de uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de corrupción en el país, el cual ha generado gran atención pública y seguimiento por parte de la ciudadanía panameña.