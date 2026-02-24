en vivo Nacionales -  24 de febrero de 2026 - 14:27

VIDEO | En directo: juicio del caso Odebrecht en la Corte Suprema de Justicia

La Audiencia Ordinaria del caso Odebrecht continua en su segundo día en la Corte Suprema de Justicia. Sigue la transmisión en directo.

@OJudicial
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Audiencia Ordinaria del caso Odebrecht se lleva a cabo en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Embed - Audiencia Ordinaria caso Odebrecht. Martes 24 de febrero de 2026- Día 21
