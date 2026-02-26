INADEH capacita a 5,600 personas para el hub logístico de Puerto Armuelles

El Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( Inadeh ), inició el proceso de formación de la población en Puerto Armuelles con miras a la apertura del Muelle Multipropósitos que se construye en este corregimiento fronterizo, considerado clave para la reactivación económica y el desarrollo logístico del país.

Durante la quinta sesión del Gabinete Logístico, la directora del Inadeh, Yajaira Pitti, explicó al presidente José Raúl Mulino que la sede regional de la institución en Puerto Armuelles ha matriculado a 5,600 residentes en 173 cursos técnicos que comenzaron a impartirse desde el año pasado.

Esta capacitación forma parte de la iniciativa “Inadeh en Puerto Armuelles: Impulso a la Formación Logística y Portuaria”, orientada a fortalecer habilidades técnicas vinculadas a la actividad marítima, portuaria y servicios relacionados.

Unos 5,600 residentes de Puerto Armuelles se han inscrito en cursos técnicos del @InadehOficial, con miras a lograr una plaza de empleo ante la próxima puesta en marcha del Puerto Multimodal, cuya construcción presenta un 70% de avance. Son alrededor de 173 cursos iniciados…



— Telemetro Reporta (@TReporta) February 26, 2026

Tras conocer los avances, el presidente Mulino destacó la importancia de que el capital humano formado por el Inadeh sea incorporado al mercado laboral una vez entre en funcionamiento el muelle multipropósitos.

Entre los cursos que se imparten destaca Mantenimiento de Motores Fuera de Borda, diseñado para atender las necesidades del sector marítimo y pesquero local. También se desarrollan capacitaciones en soldadura de plancha de acero al carbono, procesamiento de frutas y vegetales, repostería básica e interpretación de planos de construcción y plomería, áreas que buscan fortalecer tanto la industria como el emprendimiento en la región.

Para el año 2026, la planificación contempla ampliar la oferta académica con programas en artesanías manuales, herrería ornamental y técnicas de cocina básica, lo que permitirá aumentar el impacto productivo en la zona.

Además, la directora Pitti adelantó que ya se publicó en el sistema de compras públicas el pliego para la adquisición de simuladores pórticos, equipos que serán instalados en aulas de Puerto Armuelles para la formación de operadores especializados.