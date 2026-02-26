Embajador de EE. UU. impulsa cooperación con Panamá durante visita a Chiriquí

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, se encuentra en la provincia de Chiriquí hasta el 27 de febrero con el objetivo de promover la agenda America First del presidente Donald Trump, enfocada en fortalecer la cooperación bilateral en áreas como salud, educación y desarrollo económico.

Durante su agenda en la provincia, el diplomático participó en la ceremonia de apertura del Ejercicio de Entrenamiento de Preparación Médica de Cirugías de Cataratas de Oftalmología 2026, realizado en el Hospital Dr. Rafael Hernández, ubicado en la ciudad de David.

Embajador de EE. UU. en Panamá impulsa agenda de cooperación durante visita

image

Esta misión médica forma parte de la iniciativa Juntos por la Salud, impulsada en el marco de la cooperación entre Estados Unidos y Panamá bajo los gobiernos de José Raúl Mulino y Donald Trump. El programa cuenta con una inversión de 500 mil dólares del Comando Sur de Estados Unidos y contempla el despliegue de 24 profesionales médicos estadounidenses para realizar más de 400 cirugías de cataratas a pacientes de Chiriquí y zonas cercanas.

Según se informó, esta se convierte en la misión oftalmológica más grande que ha realizado el Comando Sur en Panamá desde 2013. En la actividad participaron la primera dama de Panamá, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; y el director general de la Caja de Seguro Social, Dino Mon.

Agenda en educación, agua potable y migración

Como parte de su visita, el embajador también sostuvo encuentros con participantes de programas de intercambio financiados por el gobierno estadounidense que actualmente enseñan inglés en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), iniciativa que busca fortalecer la educación y generar oportunidades económicas.

image

Además, tiene previsto visitar la Escuela Guacá Arriba en Los Planes para destacar el programa Agua en tu Aula, un proyecto que proporciona agua potable segura a cerca de 40 escuelas y unos 10 mil estudiantes en el país.

El diplomático también inaugurará un sistema de agua, saneamiento e higiene en la Estación Temporal de Recepción de Migrantes de Los Planes de Gualaca, instalación que puede atender hasta 450 migrantes diariamente, con el objetivo de reforzar la cooperación en materia migratoria entre ambos países.