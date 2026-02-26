Instituto Oncológico Nacional garantiza suministro de soluciones salinas y dextrosa

El Instituto Oncológico Nacional informó que ha garantizado el suministro continuo de soluciones salinas y dextrosa, con el objetivo de evitar afectaciones en la atención de pacientes oncológicos.
Contenido relacionado: Nuevo edificio del ION en Ciudad de la Salud fortalece la atención contra el cáncer en Panamá
Instituto Oncológico Nacional garantiza suministro continuo
La entidad destacó que el abastecimiento se mantiene estable, lo que permite continuar brindando atención a los pacientes sin interrupciones ni contratiempos en los servicios médicos.
Asimismo, reiteró su compromiso de mantener el monitoreo constante del inventario de medicamentos e insumos hospitalarios, a fin de garantizar la continuidad de los tratamientos y la calidad en la atención de los pacientes.