Chiriquí Nacionales -  26 de febrero de 2026 - 12:04

Fiscalía de Chiriquí: Buscan a German Causil González por investigación de estafa

La Fiscalía de Chiriquí pidió apoyo ciudadano para ubicar a German Manuel Causil González, requerido en una investigación por el delito de estafa.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía en la provincia de Chiriquí, solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a German Manuel Causil González, quien es requerido en una investigación por el presunto delito de estafa.

Las autoridades informaron que cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse a los teléfonos 728-4218 y 728-3840, habilitados para recibir datos que contribuyan con la investigación.

La Fiscalía reiteró que la información proporcionada será manejada de manera confidencial y exhortó a la población a colaborar con las autoridades para el desarrollo del proceso investigativo.

