Fiscalía de Chiriquí: Buscan a German Causil González por investigación de estafa

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía en la provincia de Chiriquí , solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a German Manuel Causil González, quien es requerido en una investigación por el presunto delito de estafa.

Fiscalía solicita apoyo para ubicar a hombre requerido por estafa en Chiriquí

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2027060704071573909?s=20&partner=&hide_thread=false La Fiscalía en Chiriquí solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a German Manuel Causil González, quien es requerido en una investigación por el delito de estafa.



Si posee información sobre su paradero puede comunicarse a los teléfonos: 728-4218 y 728-3840. pic.twitter.com/WAHee0SF8h — Telemetro Reporta (@TReporta) February 26, 2026

Las autoridades informaron que cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse a los teléfonos 728-4218 y 728-3840, habilitados para recibir datos que contribuyan con la investigación.

La Fiscalía reiteró que la información proporcionada será manejada de manera confidencial y exhortó a la población a colaborar con las autoridades para el desarrollo del proceso investigativo.