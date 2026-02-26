Fiscalía de Chiriquí: Buscan a German Causil González por investigación de estafa

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía en la provincia de Chiriquí, solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a German Manuel Causil González, quien es requerido en una investigación por el presunto delito de estafa.
Fiscalía solicita apoyo para ubicar a hombre requerido por estafa en Chiriquí
Las autoridades informaron que cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse a los teléfonos 728-4218 y 728-3840, habilitados para recibir datos que contribuyan con la investigación.
La Fiscalía reiteró que la información proporcionada será manejada de manera confidencial y exhortó a la población a colaborar con las autoridades para el desarrollo del proceso investigativo.