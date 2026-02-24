Panamá Nacionales -  24 de febrero de 2026 - 07:54

Caso Odebrecht: Fiscalía pide condena para Ricardo Martinelli en juicio

La fiscal Ruth Morcillo solicitó condena para Ricardo Martinelli y otros imputados por blanqueo de capitales en la fase de alegatos del juicio Odebrecht.

Expresidente de Panamá

Expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, vinculado al caso Odebrecht.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El juicio por el caso Odebrecht se reanudó este lunes 23 de febrero con el inicio de la fase de alegatos, etapa en la que el Ministerio Público presentó sus primeras solicitudes de sentencia contra varios imputados.

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo solicitó sentencias condenatorias contra algunas de las personas investigadas por el presunto delito de blanqueo de capitales, entre ellas el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli.

Cinco solicitudes de condena en primer bloque de alegatos

Durante el inicio de esta fase del proceso judicial relacionado con la constructora brasileña Odebrecht, el Ministerio Público presentó un primer bloque de peticiones.

En este se solicitaron cinco sentencias condenatorias contra:

  • Cristina Lozano
  • Francis Pérez, vinculada a la Banca Privada de Andorra
  • Demetrio Papadimitriu, exministro
  • Frank De Lima, exministro
  • Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá

Todos por el presunto delito de blanqueo de capitales.

Continúan los alegatos del Ministerio Público en caso Odebrecht

La audiencia continúa este martes, cuando se espera que el Ministerio Público concluya su intervención con un segundo bloque de solicitudes en esta etapa del juicio.

En esta fase también se han presentado peticiones de dos sentencias absolutorias, dentro de un proceso considerado uno de los casos de corrupción más relevantes investigados en el país en los últimos años.

El desarrollo de los alegatos será clave para la etapa final del juicio, antes de que el tribunal emita su decisión.

