Panamá Nacionales -  23 de febrero de 2026 - 11:49

Embajador de EE. UU. respalda salida de PPC de puertos en Panamá

El embajador Kevin Marino Cabrera calificó como positiva para Panamá la anulación de la concesión portuaria a PPC tras el fallo de la Corte Suprema.

Embajador de EE. UU. respalda salida de Hutchison 

Embajador de EE. UU. respalda salida de Hutchison 

@USAmbassadorPAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, consideró que la salida de la empresa vinculada a la operación portuaria tras el fallo judicial es beneficiosa para el país.

Pensamos que es muy bueno para el pueblo de Panamá... eran operadores que no estaban haciendo un buen trabajo”, expresó el diplomático al referirse a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que anuló la concesión portuaria otorgada a Panama Ports Company (PPC).

Contenido relacionado: Así operarán los puertos de Balboa y Cristóbal tras el fallo de la CSJ sobre el contrato con PPC

La decisión quedó en firme este lunes luego de su publicación en Gaceta Oficial, lo que marca un nuevo escenario para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Declaraciones del embajador tras el fallo judicial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2025971237424713947?s=20&partner=&hide_thread=false

El pronunciamiento del embajador se da en medio del proceso que impulsa el Gobierno panameño para reorganizar la operación de estas terminales portuarias estratégicas para el comercio internacional.

La concesión portuaria estaba vinculada al conglomerado internacional CK Hutchison Holdings, cuya salida ha generado reacciones tanto en el ámbito político como económico.

En esta nota:
Seguir leyendo

ACODECO alerta retiro de banco de energía Forza modelo DC-350USBP

MEDUCA traslada docentes a zonas de difícil acceso de la comarca Emberá-Wounaan

¡Importante! Diferencias entre CEPADEM y CEPANIM que debes conocer

Recomendadas

Más Noticias