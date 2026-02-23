Embajador de EE. UU. respalda salida de PPC de puertos en Panamá

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, consideró que la salida de la empresa vinculada a la operación portuaria tras el fallo judicial es beneficiosa para el país.

“Pensamos que es muy bueno para el pueblo de Panamá... eran operadores que no estaban haciendo un buen trabajo”, expresó el diplomático al referirse a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que anuló la concesión portuaria otorgada a Panama Ports Company (PPC).

La decisión quedó en firme este lunes luego de su publicación en Gaceta Oficial, lo que marca un nuevo escenario para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Declaraciones del embajador tras el fallo judicial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2025971237424713947?s=20&partner=&hide_thread=false "Pensamos que es muy bueno para el pueblo de Panamá... eran operadores que no estaban haciendo un buen trabajo", fue la reacción del embajador de Estados Unidos, Kevin Cabrera, al fallo de la Corte Suprema de Justicia que anula la concesión portuaria a Panama Ports Company, y el… pic.twitter.com/D4ffeVeNj9 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 23, 2026

El pronunciamiento del embajador se da en medio del proceso que impulsa el Gobierno panameño para reorganizar la operación de estas terminales portuarias estratégicas para el comercio internacional.

La concesión portuaria estaba vinculada al conglomerado internacional CK Hutchison Holdings, cuya salida ha generado reacciones tanto en el ámbito político como económico.