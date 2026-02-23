Embajador de EE. UU. respalda salida de PPC de puertos en Panamá

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, consideró que la salida de la empresa vinculada a la operación portuaria tras el fallo judicial es beneficiosa para el país.
La decisión quedó en firme este lunes luego de su publicación en Gaceta Oficial, lo que marca un nuevo escenario para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Declaraciones del embajador tras el fallo judicial
El pronunciamiento del embajador se da en medio del proceso que impulsa el Gobierno panameño para reorganizar la operación de estas terminales portuarias estratégicas para el comercio internacional.
La concesión portuaria estaba vinculada al conglomerado internacional CK Hutchison Holdings, cuya salida ha generado reacciones tanto en el ámbito político como económico.