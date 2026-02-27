CSS designa nuevas autoridades en áreas clave en la Dirección General y Ejecutiva

Sede de la CSS ubicada en Clayton.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó que, a partir de la fecha, se registrarán cambios en la administración de la Dirección General y la Dirección Ejecutiva Nacional de Compras, Contratos y Logística.

La entidad indicó que la licenciada Regina Donelson ha sido designada como asesora de la Dirección General, con la responsabilidad de impulsar y dar seguimiento a proyectos especiales del Despacho Superior. La licenciada cuenta con una sólida trayectoria, destacándose por su profesionalismo y compromiso con la institución, detalló la CSS.

Asimismo, la Dirección Ejecutiva Nacional de Compras, Contratos y Logística estará a cargo de la licenciada Yalineth Pitty, quien ha demostrado un “alto nivel de liderazgo, eficiencia y compromiso”, aseguró la institución.

De acuerdo con la CSS, los nombramientos buscan fortalecer su capital humano y optimizar la gestión institucional.