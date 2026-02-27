Trump plantea una "toma de control amistosa" de Cuba en medio de tensiones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este viernes que su país podría optar por una posible “toma de control amistosa” de Cuba , en medio de las tensiones entre Washington y La Habana por el bloqueo energético y la crisis que enfrenta la isla.

Durante declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, antes de viajar a Texas para un mitin, el mandatario aseguró que existen conversaciones en curso con el gobierno cubano.

“No tienen nada ahora mismo, pero están hablando con nosotros, y quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba. Podríamos terminar con una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años”, dijo Trump. “No tienen nada ahora mismo, pero están hablando con nosotros, y quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba. Podríamos terminar con una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años”, dijo Trump.

Trump habla de una posible "toma de control amistosa" de Cuba en medio de tensiones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2027454744990453827?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que estudia una "toma de control amistosa" de Cuba, en momentos en que Washington presiona a la isla comunista.



"El gobierno cubano está hablando con nosotros y tiene problemas muy serios, como ustedes saben. No… pic.twitter.com/JKhOO1kX5q — Telemetro Reporta (@TReporta) February 27, 2026

El presidente estadounidense sostuvo que la isla atraviesa una situación complicada y señaló que su país podría realizar acciones que, según él, serían positivas para los ciudadanos cubanos, incluidos los exiliados que viven en Estados Unidos.

Trump también indicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, está gestionando el tema a alto nivel.

Trump menciona una posible "toma de control amistosa" de Cuba

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre ambos países, especialmente tras un incidente reciente en el que autoridades cubanas dispararon contra una embarcación procedente de Florida que presuntamente violó aguas territoriales, lo que dejó varias víctimas y generó investigaciones de ambos gobiernos.

Además, la situación se da en medio de la crisis energética que enfrenta Cuba y las medidas adoptadas por Washington relacionadas con el suministro de petróleo a la isla.

Analistas señalan que estas declaraciones reflejan el aumento de la presión política y económica sobre La Habana, mientras continúan las negociaciones y el debate internacional sobre el futuro de las relaciones entre ambos países.