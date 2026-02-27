Sech hace vibrar a Puerto Rico con show de medio tiempo en partido del Inter Miami de Messi

El fenómeno musical panameño Sech se convirtió en el centro de atención este jueves durante el show de medio tiempo del partido entre Inter Miami CF e Independiente del Valle. El encuentro, celebrado en Puerto Rico, sirvió de vitrina para que "El Peluche" pusiera en alto el nombre de Panamá.

Sech en un escenario de estrellas en el Caribe

Ante un estadio colmado de fanáticos que esperaban ver a figuras como Lionel Messi, Sech irrumpió en el campo con un despliegue de energía y sus éxitos más reconocidos. La presentación del panameño fue clave para elevar la temperatura de un evento que unió al fútbol de la MLS con el talento de la liga ecuatoriana en suelo boricua.

El encuentro de Sech con Messi y De Paul

Tras su exitosa presentación, el artista compartió en sus historias de Instagram una fotografía que rápidamente se volvió tendencia, donde se le ve posando junto a las estrellas del Inter Miami, Lionel Messi y Rodrigo De Paul. En la imagen también aparece su padre, dejando ver el lado más personal y familiar del cantante en este momento de gloria internacional que reafirma su estatus como una de las figuras urbanas más influyentes del momento.

Sech El "Peluche" Sech junto a los campeones del mundo, Lionel Messi y Rodrigo De Paul. @sechmusic

Sech: orgullo panameño en el deporte global

La participación de Sech no es casualidad; su estrecha relación con figuras del deporte mundial lo ha posicionado como el embajador musical preferido para eventos de alto perfil. Con esta actuación, el artista reafirma que el género urbano de Panamá sigue liderando la escena, logrando que el "talento canalero" sea sinónimo de éxito en las plataformas más exigentes del mundo.