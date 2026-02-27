Panamá Entretenimiento -  27 de febrero de 2026 - 11:37

Pirámide de Chakatín hoy: Gordito del Zodíaco del 27 de febrero de 2026

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodíaco del 27 de febrero para que empieces a ganar mucho chen chen.

Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodíaco 

Telemetro
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Ya están aquí! Lo que muchos esperaban ya está aquí, porque lo que se necesita es dinero para este mes de octubre, por esa razón ya se revelaron los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodíaco del 27 de febrero del 2026, correspondiente septiembre.

Números según la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 0, 5, 7 y 1

Números más buscados para el Gordito del Zodíaco

Los número son: 32 - 50 - 70 - 87 - 11

image

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 27 de febrero del 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al viernes 27 de febrero que jugará en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 27 de febrero del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

