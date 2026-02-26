Rubén Blades iniciará su gira por España en el Festival de Jazz de Vitoria

Rubén Blades , el icónico artista panameño, marcará el inicio de su tour por España con un concierto estelar el próximo 17 de julio en el prestigioso Festival de Jazz de Vitoria.

También te puede interesar: Regreso a clases: Parque Summit anuncia actividades con juegos y aventuras para la familia

Repertorio y orquesta en escena

Para esta presentación, el "Poeta de la Salsa" estará acompañado por la banda de Roberto Delgado, una agrupación de aproximadamente veinte músicos que destaca por su versatilidad técnica.

El festival confirmó que el espectáculo incluirá una mezcla de material contemporáneo y los himnos que han definido la carrera del artista:

Nuevas composiciones: Temas de su reciente producción discográfica titulada 'Fotografías'.

Clásicos inmortales: Interpretaciones de canciones emblemáticas como 'Pedro Navaja', 'Decisiones' y 'Amor y Control'.

Formato musical: La orquesta alternará entre formatos de big band y secciones de vientos con trompetas y trombones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2027018066454835278?s=20&partner=&hide_thread=false El cantante panameño Rubén Blades comenzará su próxima gira por España en el Festival de Jazz de Vitoria, donde ofrecerá un concierto el 17 de julio con la banda de Roberto Delgado, formada por una veintena de músicos.



Vitoria "consigue traer a una gran estrella que, sin duda,… pic.twitter.com/D2TQVRnsua — Telemetro Reporta (@TReporta) February 26, 2026

Trayectoria y reconocimientos de una estrella

Con una carrera que despegó en 1970, Blades se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la cultura hispanoamericana. Su estilo único fusiona la salsa afrocubana con matices de rock y jazz, siempre acompañados de letras con una profunda carga social y melodías memorables que resuenan en todo el mundo.

Su éxito no se limita a la música, donde acumula 12 premios Grammy y 13 Latin Grammy, siendo el más reciente precisamente por "Fotografías" como mejor Álbum de Salsa. En su faceta actoral, destaca su participación durante ocho temporadas en la serie "Fear the Walking Dead", demostrando la polifacética naturaleza de este orgullo panameño que sigue conquistando escenarios internacionales.

FUENTE: EFE