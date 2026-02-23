Desfile planetario 2026: Seis planetas se alinearán en el cielo el 28 de febrero

El sábado 28 de febrero de 2026, el cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos más esperados del año: una alineación de seis planetas. Mercurio, Venus, Neptuno, Saturno, Urano y Júpiter se agruparán en el firmamento poco después del atardecer. Según la NASA, este fenómeno de perspectiva permitirá ver gran parte de nuestro sistema solar en una sola sesión.
Guía de observación desde Panamá
Para los observadores en territorio panameño, la ventana de visibilidad óptima será corta. El mejor momento para mirar al cielo será entre 30 y 60 minutos después de la puesta del sol (aproximadamente a partir de las 6:40 p. m.). Según los mapas estelares de Star Walk, la posición geográfica de Panamá favorecerá la observación de los planetas sobre la línea de la eclíptica.
-
Visibles a simple vista: Venus destacará por su brillo hacia el oeste; Júpiter se ubicará hacia el este cerca de la Luna; Saturno será visible con un tono amarillento. Mercurio estará muy bajo en el horizonte, lo que dificulta su avistamiento sin un horizonte despejado.
Con asistencia óptica: Acorde a la guía de Sky & Telescope, para localizar a los gigantes helados Neptuno y Urano será indispensable el uso de binoculares de gran alcance o telescopios domésticos debido a su baja magnitud de brillo.
Recomendaciones y contexto científico
Este fenómeno, conocido técnicamente como "desfile planetario", es una coincidencia de perspectiva desde la Tierra y no una alineación física en el espacio. Fuentes de la Agencia Espacial Europea (ESA) aclaran que estos eventos no tienen impacto gravitacional en nuestro planeta, pero son fundamentales para el estudio del movimiento orbital.
Para una mejor experiencia en Panamá, se recomienda alejarse de la contaminación lumínica de la ciudad y buscar puntos elevados con vista clara al horizonte oeste. La luz de los planetas se distinguirá por ser fija, a diferencia del parpadeo característico de las estrellas.