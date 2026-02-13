Panamá presenta innovaciones en investigación criminal y análisis forense digital

Especialistas regionales presentaron en Panamá innovaciones enfocadas en el análisis forense digital y la investigación criminal, destacando cómo la digitalización del delito está cambiando la forma en que los Estados enfrentan el crimen organizado y protegen sus sistemas financieros.

La actividad fue organizada por la empresa Sistemas Aplicativos S.A. (SISAP) en colaboración con Cellebrite, compañías dedicadas al desarrollo de soluciones tecnológicas para investigaciones judiciales y de seguridad.

La evidencia digital gana protagonismo

El Country Manager de SISAP, Carlos Herrera, explicó que actualmente la mayoría de los delitos dejan rastros electrónicos, señalando que la información clave suele encontrarse en dispositivos móviles, aplicaciones y plataformas digitales.

Durante el encuentro, expertos coincidieron en que el reto principal ya no es únicamente encontrar datos, sino procesar información almacenada en dispositivos bloqueados, aplicaciones cifradas y entornos digitales complejos.

Ecosistema forense moderno

El Director Regional de Law Enforcement Solutions de SISAP, Jorge Utrera, explicó el concepto de ecosistema forense moderno, que incorpora nuevas fuentes de evidencia digital, entre ellas:

Dispositivos IoT

Tecnología vehicular

Wearables

Almacenamiento en la nube

Criptomonedas

Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Según los especialistas, estas herramientas permiten adaptar las investigaciones a las nuevas modalidades del crimen transnacional.

Seguridad pública apuesta por modernización tecnológica

Durante la jornada, el secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, Juan Carlos Rodríguez, destacó la importancia de integrar tecnología dentro de las estrategias de seguridad nacional.

El funcionario indicó que la transformación digital es clave para fortalecer la transparencia institucional, la ciberseguridad y la capacidad operativa frente a nuevas amenazas.