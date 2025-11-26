El día se convertirá en noche: un eclipse promete oscurecer el mundo por más de seis minutos

"El eclipse del siglo”, traerá hasta 6 minutos y 23 segundos de oscuridad total.

El 2 de agosto de 2027 se dará un impresionante fenómeno astronómico calificado por expertos como “el eclipse del siglo”. Se trata de un eclipse solar que traerá hasta 6 minutos y 23 segundos de oscuridad total en su franja central.

¿Qué hace tan especial a este eclipse solar?

La alineación entre la Luna y el Sol será casi perfecta, y la Luna se encontrará lo suficientemente cerca de la Tierra, en su perigeo, como para cubrir por completo al Sol y alargar la duración del eclipse.

Esa condición rara convierte a este evento en el más prolongado visible desde tierra en lo que va del siglo XXI.

¿Dónde y quién podrá ver el eclipse solar?

Aunque la oscuridad total sólo será visible en una franja estrecha que cruzará países de Europa, Norte de África y Oriente Medio, llegando hasta Egipto en su punto álgido, millones de personas podrán presenciar al menos una fase parcial del eclipse.

Entre los lugares privilegiados se encuentra Luxor (Egipto), donde la totalidad alcanzará su máxima duración.

Consejos para observarlo de forma segura

Si planeas mirar el eclipse, ya sea total o parcial, es clave usar gafas especiales para eclipses o métodos indirectos de observación (como proyectores de estenopeico), jamás mirar al Sol sin protección. La ciencia recomienda extremar precauciones.