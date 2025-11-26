Panamá Nacionales -  26 de noviembre de 2025 - 09:22

Feriados de diciembre en Panamá 2025: lo que debes saber para cerrar el año

El mes de diciembre llega con varios feriados que marcan el ritmo de las celebraciones en Panamá y ayudan a planificar el cierre del año.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

Diciembre es uno de los meses más esperados en Panamá, no solo por el ambiente festivo, sino porque incluye varios feriados que permiten organizar mejor el cierre del año, planificar actividades y aprovechar momentos de descanso.

Estos son los feriados que se celebran en diciembre

El calendario panameño mantiene cuatro fechas calves este mes:

  • 8 de diciembre: Día de las Madres, una de las celebraciones más emotivas del país.
  • 20 de diciembre: Día de Duelo Nacional, en memoria de los acontecimientos d 1989.
  • 25 de diciembre: Navidad, una fiesta que mueve comercios, actividades familiares y celebraciones religiosas.
  • 31 de diciembre: Último día del año, considerado feriado por tradición laboral y un momento dedicado a preparar el recibimiento de un nuevo ciclo.

Estas fechas suelen impactar horarios laborales, abarroterías, supermercados y comercios, además del tránsito en terminales y lugares turísticos. Por eso es común que muchas personas revisen el calendario con anticipación para evitar contratiempos y organizar sus día libres.

Un cierre de año que impulsa actividades y celebraciones

Con varios feriados distribuidos en el mes, diciembre se convierte en una oportunidad para viajes cortos, reuniones familiares, compras navideñas y eventos comunitarios.

El turismo interno también aumenta, así como la demanda de transporte y servicios, por lo que conocer los días feriados ayuda a planificar mejor y aprovechar al máximo esta temporada.

