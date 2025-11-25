Panamá Nacionales -  25 de noviembre de 2025 - 16:00

Panamá es sede el Foro Internacional sobre Desarrollo, Democracia y Libertad en Iberoamérica

Un encuentro de alto nivel en Panamá reunió a autoridades, expresidentes y expertos para analizar los desafíos democráticos y económicos que enfrenta la región.

Foro anual del Consejo Empresarial de la Fundación Internacional para la Libertad junto a la Fundación Libertad de Panamá.

Por Christopher Perez

Panamá se convierte este año en el punto de encuentro más relevante de la región al recibir el Foro Internacional de Desarrollo, Democracia y Libertad en Iberoamérica, un evento organizado por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que reúne a voces influyentes del ámbito político, académico y social de Latinoamérica.

La jornada posiciona al país como un espacio estratégico para analizar los desafíos que enfrenta la región en materia de gobernanza y participación ciudadana.

image
Panel presidencial con Iván Duque, Guillermo Lasso, Tuto Quiroga, y Álvaro Vargas Llosa.

Economía latinoamericana: retos y oportunidades

El primer panel, titulado “Perspectivas de la economía latinoamericana”, contó con la participación de Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas de Panamá, y Pablo Terrazas, jefe de gabinete de la Presidencia de la CAF.

Ambos presentaron una visión integral sobre el crecimiento regional, los desafíos de financiamiento y la necesidad de fortalecer la estabilidad institucional para atraer inversión.

2026, un año decisivo para la región

El segundo panel reunió a líderes y figuras políticas con experiencia directa en procesos democráticos. Participaron:

  • Ana Corina Sosa Machado, activista venezolana e hija de la líder opositora María Corina Machado.
  • Cristián Larroulet, economista chileno y exministro.
  • Pedro Cateriano, candidato a la vicepresidencia del Perú.
  • Juan Sebastián Chamorro, excandidato presidencial en Nicaragua.
  • Roberto Salinas León, director de Asuntos Internacionales de la Universidad de la Libertad de México.

El debate giró en torno al impacto de las elecciones de 2026 y cómo estos procesos podrían redefinir la estabilidad política en Iberoamérica.

Apuestas liberales para un continente en cambio

En el tercer panel, titulado “Opciones liberales para Latinoamérica”, se presentaron propuestas enfocadas en innovación institucional y apertura económica.

Participaron:

  • Massimo Mazzone, quien expuso sobre el modelo de Free Cities.
  • Carlos González Ramírez, quien analizó las oportunidades de innovación en Panamá sin necesidad de reformas estructurales.
  • Gerardo Bongiovanni, director general de la FIL.

Una visión presidencial del futuro iberoamericano

El panel final reunió a figuras con amplia experiencia al más alto nivel de gobierno:

  • Iván Duque, expresidente de Colombia
  • Guillermo Lasso, expresidente de Ecuador
  • Jorge "Tuto" Quiroga, expresidente de Bolivia
  • Álvaro Vargas Llosa, presidente de la FIL e hijo del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa

Durante la sesión, los exmandatarios discutieron el rol de la democracia, los desafíos de la seguridad ciudadana, el auge del populismo y la necesidad de fortalecer la libertad como pilar del desarrollo.

