SENAN comprará dos helicópteros Bell 407 GXi con fondos de seguro

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 000 que autoriza al Ministerio de Seguridad Pública contratar, mediante procedimiento excepcional, la compra de dos helicópteros Bell 407 GXi por B/.10,490,066.00, monto que incluye el 7% de ITBMS para el Servicio Nacional Aeronaval ( SENAN ).

La adquisición se realizará a través de la empresa Bell Textron Inc. y será financiada con los B/.13.4 millones recuperados por la póliza de seguro del helicóptero AN-141, accidentado en Calobre el 10 de septiembre de 2023. La diferencia entre el costo de los helicópteros y el monto recibido por el seguro será destinada a otros tres proyectos del sector.

Refuerzo para la capacidad operativa del SENAN

Las nuevas aeronaves son consideradas esenciales para recuperar y fortalecer las capacidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), afectadas en los últimos años por el deterioro y la vida útil agotada de varios equipos.

El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Seguridad (@MinSegPma) la compra, mediante procedimiento excepcional, de dos helicópteros Bell 407 GXi para el Servicio Nacional @aeronavalpanama por B/.10,490,066.00.

Los fondos para la compra de estos helicópteros provienen del…



— Telemetro Reporta (@TReporta) November 26, 2025

Según la resolución, los helicópteros permitirán mejorar la protección del espacio aéreo, marítimo y la plataforma continental submarina, además de reforzar operaciones en ríos, lagos y zonas remotas del país.

Un vocero del SENAN destacó que la adquisición “no solo refuerza la vigilancia y la operación actual, sino que también honra la memoria de los tres compañeros caídos en cumplimiento del deber durante el accidente del AN-141”.

¿Qué incluye la oferta de Bell Textron Inc.?

La propuesta aprobada contempla:

2 helicópteros Bell 407 GXi

Capacidad de transporte de pasajeros y carga a nivel nacional y regional

Sistemas integrados de navegación, comunicación y control de vuelo

Mejor desempeño en condiciones de calor y altitud

Mayor conciencia situacional y seguridad operativa

Estas características permitirán al SENAN optimizar misiones de patrullaje, transporte, búsqueda y rescate, así como operaciones humanitarias tanto dentro como fuera del país.

Capacidad aérea limitada

El documento de Gabinete advierte que, aunque el SENAN mantiene operaciones constantes de transporte de personal y carga, sus capacidades aéreas se han visto limitadas por el desgaste natural de su flota.

La incorporación de los Bell 407 GXi busca evitar una disminución mayor de su capacidad operativa.

Con esta decisión, el Gobierno apuesta por fortalecer la seguridad y las operaciones estratégicas del país utilizando recursos provenientes del mismo accidente que impactó a la institución en 2023.