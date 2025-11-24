SENAN gradua a 14 técnicos en Seguridad Aeronaval y estudios Internacionales

Un total de 14 nuevos técnicos en Seguridad Aeronaval y Estudios Internacionales recibieron sus diplomas en un acto oficial realizado el 21 de noviembre en las instalaciones de la Autoridad Nacional de Aeronaval (SENAN), como parte de la cuarta promoción del programa académico desarrollado en conjunto con la Universidad de Panamá.
Durante la ceremonia, Jonnathan Reyes Carrión e Itzá Maruquel Gutiérrez Gómez de Vásquez fueron reconocidos como los dos primeros puestos de honor. En su intervención, Reyes Carrión destacó el impacto de esta formación para la institución y el país:
SENAN gradúa a 14 nuevos técnicos en Seguridad Aeronaval y Estudios Internacionales
Por su parte, el decano de la Facultad de Administración Pública, Donaldo Sinisterra Rodríguez, resaltó la importancia del programa y el compromiso institucional que representa esta nueva promoción.
La Universidad de Panamá subrayó que este programa contribuye directamente al fortalecimiento académico y operativo del SENAN, al dotar a sus unidades de competencias esenciales para la seguridad y vigilancia del espacio aéreo y marítimo panameño.