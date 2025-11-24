CSS aclara dudas de asociaciones de pacientes sobre el proceso de compra de medicamentos.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) se refirió a las inquietudes planteadas por la Federación de Pacientes de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (FENAECCD) con respecto a las licitaciones de medicamentos biológicos y biosimilares convocadas para el mes de diciembre.

Además de las asociaciones de pacientes, en este proceso también participaron gremios técnicos y especialistas clínicos, quienes aportaron criterios y recomendaciones orientadas a fortalecer la calidad, trazabilidad y seguridad terapéutica de los medicamentos a adquirir.

La institución destacó que todos los procesos de compra se realizan bajo el control, supervisión y seguimiento de la autoridad de salud como ente regulador, a través de la Dirección de Farmacia y Drogas.

En este sentido, advirtió que introducir requisitos no contemplados en la normativa vigente podría poner en riesgo la integridad del proceso de compras y comprometer el abastecimiento futuro, afectando la continuidad de los tratamientos para los pacientes.