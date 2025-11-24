Panamá Nacionales -  24 de noviembre de 2025 - 09:52

CSS aclara dudas de asociaciones de pacientes sobre el proceso de compra de medicamentos

La CSS advirtió que introducir requisitos no contemplados en la normativa vigente podría poner en riesgo la integridad del proceso de compras de medicamentos.

Ana Canto
La Caja de Seguro Social (CSS) se refirió a las inquietudes planteadas por la Federación de Pacientes de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (FENAECCD) con respecto a las licitaciones de medicamentos biológicos y biosimilares convocadas para el mes de diciembre.

Además de las asociaciones de pacientes, en este proceso también participaron gremios técnicos y especialistas clínicos, quienes aportaron criterios y recomendaciones orientadas a fortalecer la calidad, trazabilidad y seguridad terapéutica de los medicamentos a adquirir.

La institución destacó que todos los procesos de compra se realizan bajo el control, supervisión y seguimiento de la autoridad de salud como ente regulador, a través de la Dirección de Farmacia y Drogas.

En este sentido, advirtió que introducir requisitos no contemplados en la normativa vigente podría poner en riesgo la integridad del proceso de compras y comprometer el abastecimiento futuro, afectando la continuidad de los tratamientos para los pacientes.

