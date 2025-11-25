Panamá se prepara: puntos confirmados para los desfiles del 28 de noviembre

Panamá se alista para celebrar este 28 de noviembre , Día de la Independencia de Panamá de España, con una amplia agenda de desfiles patrios que se llevarán a cabo en distintos puntos del país. Municipios, corregimientos y distritos ultiman detalles para recibir a bandas independientes, escuelas, delegaciones cívicas y miles de familias que saldrán a las calles para disfrutar del ambiente festivo.

DESFILES PATRIOS - CASCO ANTIGUO - 2025 @Presidencia

Principales desfiles en la provincia de Panamá

En la capital, varios corregimientos tendrán rutas organizadas para garantizar un desfile seguro y fluido. Tocumen, Las Garzas y Betania confirmaron su participación con recorridos que incluirán bandas estudiantiles, carros alegóricos y presentaciones culturales. Las autoridades municipales recomiendan a los asistentes llegar temprano, mantenerse hidratados y respetar las zonas de seguridad.

Por su parte, San Miguelito también vivirá su propio desfile con nutrida asistencia de centros escolares y agrupaciones de la comunidad, quienes ya han anunciado presentaciones especiales en honor a la fecha histórica.

Ruta: desde calle L Circunvalación hasta el Colegio John Dewey 28 de noviembre 9:00 a.m.

Celebraciones en Panamá Oeste y el interior del país

Uno de los desfiles más concurridos volverá a ser el de La Chorrera, donde miles de espectadores suelen abarrotar las calles principales para ver desfilar a bandas independientes de renombre nacional. Las autoridades han informado que el operativo incluirá desvíos vehiculares y presencia reforzada de unidades de seguridad.

En la provincia de Chiriquí, los distritos de Boquete, David y Tierras Altas preparan desfiles llenos de folklore, talento juvenil y tradiciones que resaltan la identidad panameña. Estas zonas son especialmente conocidas por la participación de bandas de alta calidad musical y la asistencia de visitantes nacionales y extranjeros.

Una jornada que unirá al país

Además de estos lugares, otros distritos y corregimientos en todo el territorio nacional tendrán actividades similares, consolidando al 28 de noviembre como una de las fechas más celebradas del calendario patrio. La mezcla de música, orgullo nacional y participación comunitaria promete llenar las calles de color y energía en una jornada que unirá a Panamá de costa a costa.