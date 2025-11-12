28 de noviembre: ¿Qué celebra Panamá y por qué es una fecha importante?

El 28 de noviembre es una de las fechas más significativas del calendario patrio panameño. En este día se conmemora la independencia de Panamá del dominio colonial español, proclamada en 1821, tras más de 300 años de presencia española en el istmo. Este hecho histórico marcó el inicio de un nuevo rumbo hacia la libertad y la autodeterminación nacional.

La independencia panameña se enmarca dentro del proceso de emancipación latinoamericana del siglo XIX, inspirado en los ideales de libertad y justicia que promovieron líderes como Simón Bolívar. Aprovechando el debilitamiento de la Corona española tras las guerras napoleónicas, los panameños impulsaron su independencia de forma pacífica, a diferencia de otros países de la región que enfrentaron conflictos armados.

El 28 de noviembre de 1821, en La Villa de Los Santos, se firmó el acta de independencia del istmo de Panamá de España, un logro alcanzado gracias a la unión de diversos sectores sociales: comerciantes, intelectuales, campesinos y líderes locales.

La Villa de Los Santos: cuna de la independencia del 28 de noviembre

Panamá celebra 204 años del Primer Grito de Independencia @Presidencia

La Villa de Los Santos, en la provincia de Los Santos, es considerada la cuna de la independencia panameña. Su ejemplo inspiró al resto del país, que rápidamente se sumó al movimiento independentista.

Posteriormente, Panamá decidió unirse a la Gran Colombia, liderada por Bolívar, en busca de estabilidad y protección política. Sin embargo, esta unión fue temporal y sentó las bases de los procesos históricos que más tarde consolidarían la nación panameña.

Celebraciones actuales

Cada 28 de noviembre, Panamá celebra su independencia con desfiles patrióticos, actos cívicos y presentaciones folclóricas que llenan de orgullo y color las calles del país. En La Villa de Los Santos, las festividades adquieren un carácter especial con ceremonias oficiales, bailes típicos, muestras gastronómicas y actividades culturales que resaltan la identidad nacional y las tradiciones del interior del país.

Escuelas, instituciones y comunidades en todo el territorio rinden homenaje a los próceres que hicieron posible la independencia, reafirmando el valor de la libertad, la soberanía y la unidad nacional.