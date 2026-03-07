Auditoría a Mina Cobre Panamá avanza 66%: MiAmbiente publica cuarto informe

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que la auditoría integral al proyecto Mina Cobre Panamá registra un avance del 66.37%, según el cuarto informe mensual presentado por la firma internacional SGS Panama Control Services Inc..

El documento fue entregado este viernes al MiAmbiente como parte del proceso de evaluación ambiental y técnica que se desarrolla tras la paralización del proyecto minero.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Cierre de la mina: Sistema de Naciones Unidas y agencias multilaterales acompañarán a Panamá en el proceso

Auditoría sigue dentro del cronograma

De acuerdo con la entidad, la auditoría se mantiene dentro del cronograma establecido y contempla revisiones detalladas de distintos aspectos del proyecto.

Entre los elementos evaluados se encuentran:

Procedimientos operativos de la mina.

Medidas de manejo ambiental implementadas.

Mecanismos de control utilizados.

Comparación entre la documentación existente y las condiciones observadas en campo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2030101483966910940?s=20&partner=&hide_thread=false Un avance del 66.37% presenta actualmente la Auditoría Integral al Proyecto Mina Cobre Panamá, desarrollada por la firma internacional SGS Panama Control Services Inc., la cual este viernes presentó ante el Ministerio de Ambiente el cuarto informe mensual de este proceso.



“A la… pic.twitter.com/jh9efAs5Hy — Telemetro Reporta (@TReporta) March 7, 2026

Según MiAmbiente, este proceso permite identificar oportunidades de mejora y establecer una base técnica para determinar el nivel de cumplimiento de los compromisos ambientales.

Riesgos ambientales identificados

El cuarto informe incluye un análisis técnico más profundo por subprocesos específicos, además de verificaciones realizadas directamente en el sitio.

Entre los riesgos ambientales potenciales identificados destacan aquellos asociados al almacenamiento prolongado de materiales previamente extraídos, especialmente los depósitos conocidos como “stockpiles”, que corresponden a material de baja y mediana ley.

También se evaluaron aspectos relacionados con:

El control de escorrentías.

El estado de la infraestructura que actualmente se mantiene en condición de cuidado y mantenimiento.

Medidas preventivas recomendadas

El informe señala además algunas medidas preventivas adicionales, entre ellas retirar y procesar el material almacenado, lo cual podría ayudar a reducir riesgos para los cuerpos de agua, evitar pasivos ambientales y disminuir el deterioro de las infraestructuras.

Estas recomendaciones, según el documento, se sustentan en criterios técnicos que buscan mitigar impactos ambientales potenciales.

Revisión de compromisos del Estudio de Impacto Ambiental

La firma auditora también reportó avances en la revisión progresiva de los 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto.

La evaluación definitiva de cada uno de estos compromisos se presentará en el Informe Final de la Auditoría Integral, que incluirá los hallazgos, conclusiones y resultados técnicos del proceso.

Este documento final determinará el nivel de cumplimiento mediante una metodología de ponderación tipo “semáforo”, que clasificará los compromisos como:

Conforme o No Conforme

Cumple o No cumple

El cuarto informe mensual de la auditoría se encuentra disponible en el sitio web oficial del Ministerio de Ambiente.