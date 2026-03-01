Eclipse lunar total y Luna llena de marzo: a qué hora se verá en Panamá la "Luna de Sangre"

La Luna llena de marzo coincidirá esta vez con un eclipse lunar total que teñirá de rojo nuestro satélite natural la madrugada del próximo martes y podrá observarse en gran parte de América, incluido Panamá.

De acuerdo con información divulgada por la NASA , la fase de totalidad del eclipse ocurrirá entre las 11:04 GMT y las 12:03 GMT , siendo visible en distintas regiones del planeta dependiendo de la hora local.

El fenómeno podrá observarse al anochecer en el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y en la madrugada en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur.

Horarios clave para ver el eclipse en Panamá

El director nacional de Ciencias Espaciales de la Universidad Tecnológica de Panamá, Rodney Delgado, explicó cuáles serán los momentos más importantes para quienes quieran observar el evento astronómico desde el país:

3:44 a.m. – Inicio de la fase penumbral.

4:50 a.m. – Inicio de la fase parcial (la sombra de la Tierra comienza a notarse).

6:04 a.m. – Inicio de la totalidad, conocida como Luna de Sangre .

6:29 a.m. – Punto máximo visible del eclipse.

Según los expertos, el eclipse será parcial en Asia Central y gran parte de Sudamérica, mientras que no será visible en África ni en Europa.

Por qué la Luna se vuelve roja durante un eclipse

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar.

Durante la fase total, la Luna adquiere un tono rojizo o anaranjado debido a la forma en que la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna.

Cómo observar el eclipse de forma segura

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares pueden observarse a simple vista sin riesgo para los ojos.

Sin embargo, los especialistas recomiendan:

Buscar un lugar oscuro y alejado de luces brillantes.

Observar el cielo despejado.

Utilizar binoculares o un telescopio pequeño para una mejor experiencia.

Durante el fenómeno, también será posible apreciar mejor algunas constelaciones, ya que la luz de la Luna disminuye temporalmente.