Conflicto Irán vs Estados Unidos e Israel: así está la situación este domingo 1 de marzo

Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

La tensión en Medio Oriente sigue aumentando este domingo luego de las amenazas cruzadas entre Irán , Estados Unidos y Israel, tras la ofensiva militar lanzada el sábado que derivó en la muerte del líder supremo iraní Ali Jameneí.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani , advirtió que su país responderá con una fuerza “que nunca antes han experimentado” contra Washington y Tel Aviv.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Donald Trump anuncia la muerte del ayatolá Jameneí y llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

Conflicto Irán vs Estados Unidos e Israel: amenazas y escalada militar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2028097015356240188?s=20&partner=&hide_thread=false Catar suspende torneos de fútbol por tensión en Medio Oriente: la Finalissima entre España y Argentina queda en dudahttps://t.co/7OtG0lHNL5 — Telemetro (@Telemetro) March 1, 2026

En declaraciones a la televisión estatal iraní, Larijani aseguró que la muerte del líder supremo ha generado indignación en la nación.

“Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones”, expresó el funcionario al referirse a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. “Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones”, expresó el funcionario al referirse a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

El dirigente sostuvo que, aunque la pérdida del líder religioso y político es dolorosa, Irán ha superado episodios históricos difíciles y volverá a hacerlo.

Según Larijani, estos hechos fortalecerán la resistencia del país.

Irán amenaza con ataques sin precedentes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2027875661877031048?s=20&partner=&hide_thread=false Donald Trump anuncia la muerte del ayatolá Jameneí y llama al pueblo iraní a "recuperar" su país.https://t.co/be07DsjXXT — Telemetro (@Telemetro) February 28, 2026

En un mensaje difundido en la red social X, el funcionario afirmó que las fuerzas iraníes intensificarán las acciones militares.

La advertencia se produce luego de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunciara ataques contra bases militares estadounidenses en Medio Oriente y objetivos israelíes.

De acuerdo con reportes difundidos por medios vinculados al gobierno iraní, las operaciones incluirían instalaciones militares en países aliados de Estados Unidos.

Trump responde con amenaza militar

Por su parte, el presidente Donald Trump advirtió este domingo que Estados Unidos podría responder con una fuerza “nunca antes vista” si Irán ejecuta nuevos ataques.

Las declaraciones aumentan la preocupación internacional por una posible escalada del conflicto en la región.

Países aliados también han sido atacados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2028091312847605790?s=20&partner=&hide_thread=false Varias personas resultaron heridas, entre ellas una niña de 10 años en estado grave, tras el impacto de un misil iraní en Beit Shemesh, una localidad cercana a Jerusalén, informaron los servicios de emergencias israelíes.



Según el servicio de emergencias MDA, el proyectil… pic.twitter.com/AvqGAXo3qf — Telemetro Reporta (@TReporta) March 1, 2026

Desde el inicio de los ataques del sábado, Irán ha lanzado ofensivas contra varios aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, países donde Washington mantiene bases militares estratégicas.

La situación continúa desarrollándose mientras la comunidad internacional observa con atención el impacto que podría tener este conflicto en la seguridad global.