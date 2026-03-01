Conflicto Irán vs Estados Unidos e Israel: así está la situación este domingo 1 de marzo

La tensión en Medio Oriente sigue aumentando este domingo luego de las amenazas cruzadas entre Irán, Estados Unidos y Israel, tras la ofensiva militar lanzada el sábado que derivó en la muerte del líder supremo iraní Ali Jameneí.
Conflicto Irán vs Estados Unidos e Israel: amenazas y escalada militar
En declaraciones a la televisión estatal iraní, Larijani aseguró que la muerte del líder supremo ha generado indignación en la nación.
El dirigente sostuvo que, aunque la pérdida del líder religioso y político es dolorosa, Irán ha superado episodios históricos difíciles y volverá a hacerlo.
Según Larijani, estos hechos fortalecerán la resistencia del país.
Irán amenaza con ataques sin precedentes
En un mensaje difundido en la red social X, el funcionario afirmó que las fuerzas iraníes intensificarán las acciones militares.
La advertencia se produce luego de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunciara ataques contra bases militares estadounidenses en Medio Oriente y objetivos israelíes.
De acuerdo con reportes difundidos por medios vinculados al gobierno iraní, las operaciones incluirían instalaciones militares en países aliados de Estados Unidos.
Trump responde con amenaza militar
Por su parte, el presidente Donald Trump advirtió este domingo que Estados Unidos podría responder con una fuerza “nunca antes vista” si Irán ejecuta nuevos ataques.
Las declaraciones aumentan la preocupación internacional por una posible escalada del conflicto en la región.
Países aliados también han sido atacados
Desde el inicio de los ataques del sábado, Irán ha lanzado ofensivas contra varios aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, países donde Washington mantiene bases militares estratégicas.
La situación continúa desarrollándose mientras la comunidad internacional observa con atención el impacto que podría tener este conflicto en la seguridad global.