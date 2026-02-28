ENA anuncia cierre total del Corredor Sur este domingo 1 de marzo

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó el cierre total del Corredor Sur, específicamente en el entronque del Hipódromo, en ambos sentidos, este domingo 1 de marzo, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., con intervalos de cierre no mayores de 10 minutos.
El cierre se realizará debido a trabajos en el cableado de servicios públicos que cruzan el corredor.
Durante la ejecución de los trabajos no se mantendrá ningún carril habilitado en la vía.
ENA solicitó a los conductores tomar las debidas precauciones y seguir las señales de seguridad vial.
Embed - Ena Empresa Nacional de Autopista on Instagram: "Se anuncia CIERRE TOTAL del CORREDOR SUR, con intervalos no mayores a 10 minutos, a la altura de la estación Delta en el entronque Hipódromo, en ambos sentidos, por trabajos en el cableado de servicios públicos que cruzan el corredor. Las labores se realizarán desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. Estos trabajos son necesarios para permitir la instalación y adecuación de infraestructura que contribuye al correcto funcionamiento de los servicios públicos en el área. Recomendamos a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación, considerar rutas alternas y atender la señalización colocada en el sitio. Agradecemos su comprensión y colaboración mientras se desarrollan estas labores."
