ENA anuncia cierre total del Corredor Sur este domingo 1 de marzo

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó el cierre total del Corredor Sur, específicamente en el entronque del Hipódromo, en ambos sentidos, este domingo 1 de marzo, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., con intervalos de cierre no mayores de 10 minutos.

El cierre se realizará debido a trabajos en el cableado de servicios públicos que cruzan el corredor.

Durante la ejecución de los trabajos no se mantendrá ningún carril habilitado en la vía.

ENA solicitó a los conductores tomar las debidas precauciones y seguir las señales de seguridad vial.