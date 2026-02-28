Panamá Nacionales -  28 de febrero de 2026 - 10:55

ENA anuncia cierre total del Corredor Sur este domingo 1 de marzo

ENA informó que el cierre en el Corredor Sur se realizará debido a trabajos en el cableado de servicios públicos que cruzan el corredor.

Por Ana Canto

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó el cierre total del Corredor Sur, específicamente en el entronque del Hipódromo, en ambos sentidos, este domingo 1 de marzo, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., con intervalos de cierre no mayores de 10 minutos.

El cierre se realizará debido a trabajos en el cableado de servicios públicos que cruzan el corredor.

Durante la ejecución de los trabajos no se mantendrá ningún carril habilitado en la vía.

ENA solicitó a los conductores tomar las debidas precauciones y seguir las señales de seguridad vial.

