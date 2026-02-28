Panamá Nacionales -  28 de febrero de 2026 - 12:31

IFARHU, tercer PASE-U: pagos programados del domingo 1 al 4 de marzo

El IFARHU anunció la nueva jornada de pago del PASE-U para la provincia de Bocas del Toro, que se realizará del 28 de febrero al 4 de marzo.

IFARHU confirmó que el tercer pago del PASE-U en el mes de marzo.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que del domingo 1 al 4 de marzo, se estará realizando la jornada de pagos del programa PASE-U en las provincias de Panamá y Chiriquí.

La entidad reiteró a padres de familia y acudientes la importancia de verificar los cronogramas oficiales, fechas y centros de pago a través de las cuentas oficiales del IFARHU, a fin de evitar contratiempos y garantizar un proceso ordenado durante el proceso de desembolso.

