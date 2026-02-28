IFARHU, tercer PASE-U: pagos programados del domingo 1 al 4 de marzo

El Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que del domingo 1 al 4 de marzo, se estará realizando la jornada de pagos del programa PASE-U en las provincias de Panamá y Chiriquí.
Le podría interesar: Resultados del Concurso General de Becas: lo que se sabe hasta ahora del IFARHU
PASE-U: pagos programados del 1 al 4 de marzo
- Almirante: Cauchero, Nance Riscó, Barrio Francés, entre otros.
- Jironday: Mancreek, Buri, Tuway y Bajo Cerdo.
- Naso Terjdi
- Changuinola
Para ver el calendario oficial y las fechas de pago, ingrese aquí: https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/