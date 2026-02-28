IFARHU, tercer PASE-U: pagos programados del domingo 1 al 4 de marzo

IFARHU confirmó que el tercer pago del PASE-U en el mes de marzo.

El Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que del domingo 1 al 4 de marzo, se estará realizando la jornada de pagos del programa PASE-U en las provincias de Panamá y Chiriquí.

La entidad reiteró a padres de familia y acudientes la importancia de verificar los cronogramas oficiales, fechas y centros de pago a través de las cuentas oficiales del IFARHU, a fin de evitar contratiempos y garantizar un proceso ordenado durante el proceso de desembolso.

PASE-U: pagos programados del 1 al 4 de marzo

Almirante: Cauchero, Nance Riscó, Barrio Francés, entre otros.

Jironday: Mancreek, Buri, Tuway y Bajo Cerdo.

Naso Terjdi

Changuinola

Para ver el calendario oficial y las fechas de pago, ingrese aquí: https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/