Sorteos de la Lotería Nacional de Panamá: ¿Cuándo y a qué hora se juega la Lotto y Pega 3?

La Lotería Nacional de Panamá está preparada para un nuevo sorteo de los juegos Lotto y Pega 3 durante esta semana.

Sorteos Lotto y Pega 3 de la Lotería Nacional.

Ana Canto
¿Estás listo para ganar? La Lotería Nacional de Panamá anuncia que realizará el sorteo correspondiente al sábado 28 de febrero del 2026 de la Lotto y Pega 3. Con estos juegos electrónicos tendrás más oportunidades de ganar mucho chen chen.

¿Cuándo y a qué hora se realizará el sorteo de La Lotto y Pega 3?

El sorteo de la Lotto y Pega 3 se realizará este sábado 28 de febrero del 2026 a partir de las 8:00 pm.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de La Lotto y Pega 3?

El sorteo de La Lotto y Pega 3, puedes ver a través de RPC a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go.

¿Cómo jugar y ganar en La Lotto y Pega3?

Para ganar en estos nuevos juegos de la Lotería Nacional de Panamá es super fácil, mira aquí cómo ganas en La Lotto y Pega 3.

