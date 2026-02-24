¿Ganaste? Resultados del sorteo de Lotto y Pega 3 del 24 de febrero de 2026

Resultados del sorteo de Lotto y Pega 3 del 24 de febrero de 2026.

¿La pegaste? Conoce cuáles fueron los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá , con los nuevos juegos electrónicos de la Lotto y Pega 3 , correspondiente al sábado 24 de febrero de 2026.

Los números que salieron para el Pega 3 fueron:

8

4

9

Resultados de la Lotto del 24 de febrero de 2026

Los números que salieron en la Lotto fueron:

28

20

01

19

37

05

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotto y Pega 3?

El próximo sorteo se realizará el próximo sábado 28 de febrero a las 8:00 p.m. y se podrá ver a través de las pantallas de Rpctv.com. Estos juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Panamá son independientes a los sorteos regulares (miercolito, dominical, Extraordinaria y Gordito del Zodíaco).

Lotto y Pega 3 tienen un costo de un dólar cada ticket, que son válidos para un solo sorteo. La venta de los juegos electrónicos es exclusiva de los billeteros.