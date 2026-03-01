Metro de Panamá sin sistema de recarga: esto deben hacer los usuarios en las estaciones

El Metro de Panamá informó que el sistema de recarga de tarjetas se encuentra temporalmente fuera de servicio en estaciones de la Línea 1 del Metro de Panamá y la Línea 2 del Metro de Panamá, lo que ha generado dudas entre los usuarios que utilizan a diario el sistema de transporte público.

Contenido relacionado: Sistema de recarga del Metro de Panamá presenta fallas en las líneas 1 y 2

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La incidencia fue reportada inicialmente el sábado 28 de febrero y, hasta este domingo 1 de marzo, aún no se ha confirmado el restablecimiento del sistema de recarga.

¿Por qué no funcionan las máquinas de recarga?

Según informó la empresa, el contratista SONDA se encuentra trabajando para solucionar la falla y restablecer el servicio lo antes posible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elmetrodepanama/status/2027778800772386968?s=20&partner=&hide_thread=false #MetroInforma el sistema de recarga de tarjetas no se encuentra disponible temporalmente en las estaciones de la #Línea1 y #Línea2.



Nuestro contratista Sonda se encuentra trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Mientras se resuelve la incidencia, el… — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) February 28, 2026

Mientras se corrige el problema, las autoridades del Metro aseguraron que el servicio de transporte continúa operando con normalidad.

Qué hacer si necesitas recargar la tarjeta

El Metro de Panamá explicó que, mientras se resuelve la incidencia tecnológica, el personal en las estaciones estará apoyando a los usuarios.

Entre las recomendaciones están:

Acercarse al personal del Metro en la estación.

Solicitar orientación para poder ingresar al sistema.

Seguir las indicaciones del equipo operativo en cada estación.

Las autoridades indicaron que el objetivo es facilitar el ingreso de los pasajeros y evitar afectaciones en sus traslados diarios.

Metro de Panamá ofrece disculpas a los usuarios

La empresa pidió disculpas por los inconvenientes ocasionados y reiteró que informará oportunamente cuando el sistema de recarga vuelva a estar disponible.

El Metro recordó que está trabajando para solucionar el problema a la mayor brevedad posible, debido a que miles de usuarios utilizan diariamente el sistema de transporte en la ciudad de Panamá.