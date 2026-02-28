Presidente del Senado de España visita el Fuerte de San Lorenzo durante agenda oficial en Panamá

El presidente del Senado del Reino de España, Pedro Rollán, realizó una visita oficial al histórico Fuerte de San Lorenzo, ubicado en la provincia de Colón, como parte de su agenda diplomática en Panamá.

Durante el recorrido estuvo acompañado por la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, y el embajador del Reino de España en Panamá, Guzmán Palacios Fernández.

La visita se desarrolló en el marco de la promoción del XI Foro Parlamentario Iberoamericano, que se celebrará en Madrid, España, y forma parte de las actividades oficiales programadas durante la estancia de la delegación española en el país.

Durante el recorrido, la delegación conoció la importancia histórica, cultural y patrimonial del sitio, considerado uno de los principales bastiones coloniales del Caribe y un símbolo del legado histórico compartido entre Panamá y España.

La ministra Herrera destacó que este tipo de encuentros diplomáticos fortalece la cooperación cultural internacional y permite proyectar el patrimonio panameño como un referente histórico de relevancia mundial.