Culmina juicio del caso Odebrecht con los alegatos de la defensa de ocho personas

El juicio del caso Odebrecht cerró este viernes con la presentación de alegatos de la defensa de ocho personas, entre ellas, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que volvió a utilizar como argumento el principio de especialidad en su extradición desde los Estados Unidos, y que en respuesta la fiscal Ruth Morcillo explicó que ya existen fallos reiterados que indican que no le ampara.